Krstović nastavio da "rešeta" mreže u Seriji A (VIDEO)
Bivši fudbaler Zvezde a sada član Atalante, Nikola Krstović, nastavio je sa sjajnim izdanjem u Seriji A ove sezone.
Atalanta je dočekala Frosinone, a nakon nešto više od pola sata igre već je 2:2.
Prvi pogodak za "boginju provincije" postigao je Nikola Krstoić.
De Ketelare mu je poslao veoma precizan pas u srce šesnaesterca, a Crnogorac je potom mirno primio loptu i rutinski, iz neposredne blizine, savladao golmana Palmisanija. Neverovatnu hladnokrvnost je pokazao bivši napadač Crvene zvezde, i tako došao do svog petog gola od početka sezone.
Evo kako je zatresao mrežu Frosinonea:
Preporučujemo
Niš srušio Kolubaru u Lazarevcu: Velika pobeda posle dramatične završnice!
25. 10. 2026. u 09:30
Bogdanović blista! Trojkom doneo pobedu Hjustonu
25. 10. 2026. u 08:59
"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
25. 10. 2026. u 08:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)