Fudbal

Krstović nastavio da "rešeta" mreže u Seriji A (VIDEO)

Filip Milošević

25. 10. 2026. u 15:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bivši fudbaler Zvezde a sada član Atalante, Nikola Krstović, nastavio je sa sjajnim izdanjem u Seriji A ove sezone.

Крстовић наставио да решета мреже у Серији А (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Spada/LaPresse via AP

Atalanta je dočekala Frosinone, a nakon nešto više od pola sata igre već je 2:2.

Prvi pogodak za "boginju provincije" postigao je Nikola Krstoić.

De Ketelare mu je poslao veoma precizan pas u srce šesnaesterca, a Crnogorac je potom mirno primio loptu i rutinski, iz neposredne blizine, savladao golmana Palmisanija. Neverovatnu hladnokrvnost je pokazao bivši napadač Crvene zvezde, i tako došao do svog petog gola od početka sezone.

Evo kako je zatresao mrežu Frosinonea:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Preokret! Tibo Kurtoa igra u El Klasiku?
Fudbal

0 0

Preokret! Tibo Kurtoa igra u El Klasiku?

Tibo Kurtoa ipak bi mogao da zaigra u večerašnjem El Klasiku. Iako je Real Madrid jutros objavio da belgijski golman zbog simptoma gripa neće biti na raspolaganju za gostovanje Barseloni, situacija se u međuvremenu promenila, pa sada postoji mogućnost da ipak otputuje sa ekipom i stavi se na raspolaganje stručnom štabu.

25. 10. 2026. u 14:49

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac