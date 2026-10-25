Krstović nastavio da "rešeta" mreže u Seriji A (VIDEO)

Bivši fudbaler Zvezde a sada član Atalante, Nikola Krstović, nastavio je sa sjajnim izdanjem u Seriji A ove sezone.

FOTO: Tanjug/Spada/LaPresse via AP

Atalanta je dočekala Frosinone, a nakon nešto više od pola sata igre već je 2:2.

Prvi pogodak za "boginju provincije" postigao je Nikola Krstoić.

De Ketelare mu je poslao veoma precizan pas u srce šesnaesterca, a Crnogorac je potom mirno primio loptu i rutinski, iz neposredne blizine, savladao golmana Palmisanija. Neverovatnu hladnokrvnost je pokazao bivši napadač Crvene zvezde, i tako došao do svog petog gola od početka sezone.

Evo kako je zatresao mrežu Frosinonea:

🚨🇮🇹 | GOAL: NIKOLA KRSTOVIC HAS EQUALIZED FOR ATALANTA! WHAT A GOAL! Atalanta 1-1 Frosinone. https://t.co/lQ0h3oFt0m — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 25, 2026