UHVAĆEN U MASNOJ LAŽI: Milivojević izmislio "tajne letove" i digao lažnu paniku, reagovala i Brnabić (FOTO)
PROPAO je još jedan bedan i providan pokušaj opozicije da lažima i spinovima unese nemir među građane Srbije! Srđan Milivojević je uhvaćen u brutalnoj laži nakon što je na društvenim mrežama pokušao da običan administrativni dokument podmetne kao "šokantnu i tajnu operaciju".
Milivojević je, u nameri da po svaku cenu skuje teoriju zavere, dramatično poručio građanima da "blokiraju aerodrome", tvrdeći da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva preko noći doneo vanrednu odluku kako bi "vlasnici malih aviona" leteli van radnog vremena. Izmislio je i da ova odluka "nema nikakve veze sa pomeranjem sata", crtajući metu na institucijama i insinuirajući nekakav tajni beg.
Međutim, laž mu je pala kao kula od karata brže nego što je očekivao.
Istina je potpuno drugačija i prilično sramotna za Milivojevića.
Dokument koji je pokušao da zloupotrebi je najobičnija, rutinska Naredba o zimskom redu letenja, kakva se u Srbiji i celom svetu donosi bukvalno svake godine u ovo isto vreme! S obzirom na to da je danas, 25. oktobra, počelo zimsko računanje vremena, Direktorat je samo uskladio tehničko radno vreme manjih aerodroma u Nišu, Vršcu, Kraljevu i drugim gradovima.
Pravilo da aerodromi mogu da se otvore van radnog vremena na zahtev pilota je standardna procedura koja postoji godinama, a koristi se za sportske letove, hitnu medicinsku pomoć ili biznis avijaciju. Ali, za Milivojevića i njegove saradnike, regularni zakoni Srbije očigledno su "španska sela", pa u svemu vide povod za jeftine političke poene.
Čak su se i stranci šokirali kakve laži Milivojević plasira!
U njegovu zamku je najpre upala američka novinarka Lily Lynch, koja je nasela na opozicioni spin i podelila vest. Međutim, kada je shvatila u kakvu je političku mulj uvučena i o kakvoj se prevari radi, ekspresno je obrisala objavu i javno raskrinkala Milivojevićevu podmetačinu:
- Iskopirala sam tvit o odluci da se malim avionima dozvoli poletanje sa manjih aerodroma koji trenutno kruži srpskim Tviterom, jer se ispostavilo da je to normalna, sezonska stvar - napisala je posramljena novinarka.
Ovaj blam veka jasno pokazuje na šta su sve spremni dežurni blokaderi i teoretičari zavere – kada nemaju nikakav plan i program, preostaje im samo da prepisuju zimske redove vožnje i od njih prave lažne afere koje im se na kraju obiju o glavu.
Brutalan odgovor Ane Brnabić: Raskrinkala ih u jednoj rečenici
Povodom ove amaterske podmetačine oglasila se i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je na svom X nalogu brutalno i bez dlake na jeziku prokomentarisala totalno neznanje i blamiranje opozicionih prvaka.
- Ne postoji niko gluplji od admirala. Nema. Tačno lupom da ih tražite. Nema - poručila je Brnabić, jasno stavljajući do znanja da je ponašanje Milivojevića i Zelenovića prešlo sve granice zdravog razuma.
Ovaj blam veka jasno pokazuje na šta su sve spremni dežurni blokaderi i teoretičari zavere – kada nemaju nikakav plan i program za narod, preostaje im samo da prepisuju zimske redove vožnje, brukaju se pred javnošću i prave lažne afere koje im se na kraju uvek obiju o glavu!
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