Politika

BLOKADERSKI PRIMITIVIZAM I PODMUKLOST: Proganjaju devojku jer je glumila u spotu, porodica uznemirena

V.N.

25. 10. 2026. u 16:13

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NA zgradi u kojoj živi Marija Krulj, devojka koja je glumila u spotovima sa Aleksandrom Vučićem, jutros su osvanule jezive poruke.

БЛОКАДЕРСКИ ПРИМИТИВИЗАМ И ПОДМУКЛОСТ: Прогањају девојку јер је глумила у споту, породица узнемирена

Foto: Printskrin

Kako je objavljeno na mrežama, jutros je na njenoj zgradi ostavio užasan grafit. Porodica je uznemirena, njena deca plaču, a jedan građanin je odreagovao ovako:

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