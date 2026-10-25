KRVAVI NAPAD NA RUSKI GRAD: Poginuo radnik obezbeđenja u raketnom udaru na industrijsku zonu Jeleca!

JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena u raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku zonu u Jelecu, u ruskoj Lipeckoj oblasti, saopštio je gubernator Igor Artamonov. Širom regiona od jutros je više puta oglašavana raketna opasnost, nakon što je prethodno na snazi bila uzbuna zbog napada dronova.

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Osoba je poginula danas u napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku zonu u Jelcu u ruskoj Lipeckoj oblasti, saopštio je regionalni guverner Igor Artamonov.

- Nažalost, kao rezultat raketnog napada na industrijsku zonu Jelec, poginuo je radnik obezbeđenja u jednom od preduzeća - napisao je on na platformi Maks, prenose RIA Novosti.

Guverner je prethodno izvestio o jednoj povređenoj osobi - bolničarki u medicinskom centru koja je zadobila ranu butine i prevezena je u bolnicu. Od jutros je širom Lipecke oblasti više puta izdata raketna uzbuna, a pre toga je od večeri na snazi bila crvena uzbuna zbog napada bespilotnih letelica.

(Tanjug)