KRVAVI NAPAD NA RUSKI GRAD: Poginuo radnik obezbeđenja u raketnom udaru na industrijsku zonu Jeleca!
JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena u raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku zonu u Jelecu, u ruskoj Lipeckoj oblasti, saopštio je gubernator Igor Artamonov. Širom regiona od jutros je više puta oglašavana raketna opasnost, nakon što je prethodno na snazi bila uzbuna zbog napada dronova.
Osoba je poginula danas u napadu ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku zonu u Jelcu u ruskoj Lipeckoj oblasti, saopštio je regionalni guverner Igor Artamonov.
- Nažalost, kao rezultat raketnog napada na industrijsku zonu Jelec, poginuo je radnik obezbeđenja u jednom od preduzeća - napisao je on na platformi Maks, prenose RIA Novosti.
Guverner je prethodno izvestio o jednoj povređenoj osobi - bolničarki u medicinskom centru koja je zadobila ranu butine i prevezena je u bolnicu. Od jutros je širom Lipecke oblasti više puta izdata raketna uzbuna, a pre toga je od večeri na snazi bila crvena uzbuna zbog napada bespilotnih letelica.
(Tanjug)
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