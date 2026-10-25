VEČNO ZAHVALAN GRAĐANIMA KOJI GA PODRŽAVAJU: Lula glasao u drugom krugu predsedničkih izbora u Brazilu

AKTUELNI brazilski predsednik Luiz Injasio Lula da Silva poručio je danas, nakon što je glasao u drugom krugu predsedničkih izbora na biračkom mestu u Sao Paulu, da će biti "večno zahvalan" građanima koji ga podržavaju.

Foto: Profimedia/MICHAEL KAPPELER

Lula, koji je bio na čelu države u tri navrata i pokušava da osvoji četvrti mandat, kazao je da još uvek sabira utiske nakon jučerašnjeg predizbornog skupa, preneo je Globo. "Mislim da nikada nije bilo toliko ljudi ni na jednom političkom događaju. Osetio sam velikodušnost, mnogo pažnje, mnogo ljubavi", kazao je predsednički kandidat.

Njegov rival na izborima je desno orijentisani Flavio Bolsonaro, sin bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara. Bolsonaro i Lula imaju suprotstavljene ideološke stavove po pitanju odnosa SAD i Brazila, klimatskih promena, socijalne zaštite i drugih tema. Pobeda Bolsonara označila bi zaokret udesno najmnogoljudnije zemlje Latinske Amerike i njene najveće ekonomije.

U prvom krugu izbora, Bolsonaro je osvojio 2,2 miliona glasova više od Lule. Ankete uoči glasanja pokazale su da su dva kandidata izjednačena. Obojica su se tokom karijere suočila sa optužbama za korupciju, pri čemu je Lula proveo više od godinu dana u zatvoru zbog presuda za korupciju koje su kasnije poništene. Biračka mesta otvorena su u osam časova, a biće zatvorena u 17 časova po brazilskom vremenu.

U Brazilu je glasanje u potpunosti elektronsko, što znači da se glasovi prebrojavaju brže nego u drugim zemljama.