Fudbal

"Jedva stiže da vidi decu..." Oglasio se otac Vinsenta Kompanija

Filip Milošević

25. 10. 2026. u 16:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nakon što je Kompani završio u bolnici oglasio se i njegov otac.

Једва стиже да види децу... Огласио се отац Винсента Компанија

FOTO: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP

Samo nekoliko dana nakon što se Vinsent Kompani, trener Bajerna iz Minhena, iznenada srušio tokom treninga, oglasio se njegov otac Pjer Kompani.

Otkrio je da je sada podigao disciplinu na viši nivo nego kad je bio igrač, te da zbog toga nije baš u najboljem zdravstvenom stanju.

- Bio je neverovatno disciplinovan još kao igrač, ali sada je kao trener otišao korak dalje. Njegova dnevna rutina praktično ne poznaje odmor. U trening centar stiže rano ujutru, a odlazi poslednji uveče. Uglavnom radi po 18 sati dnevno, pa tokom radnih dana jedva stiže da vidi decu - rekao je otac Vinsenta i dodao da mu je tu disciplinu usadila pokojna majka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac