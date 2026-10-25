"Jedva stiže da vidi decu..." Oglasio se otac Vinsenta Kompanija
Nakon što je Kompani završio u bolnici oglasio se i njegov otac.
Samo nekoliko dana nakon što se Vinsent Kompani, trener Bajerna iz Minhena, iznenada srušio tokom treninga, oglasio se njegov otac Pjer Kompani.
Otkrio je da je sada podigao disciplinu na viši nivo nego kad je bio igrač, te da zbog toga nije baš u najboljem zdravstvenom stanju.
- Bio je neverovatno disciplinovan još kao igrač, ali sada je kao trener otišao korak dalje. Njegova dnevna rutina praktično ne poznaje odmor. U trening centar stiže rano ujutru, a odlazi poslednji uveče. Uglavnom radi po 18 sati dnevno, pa tokom radnih dana jedva stiže da vidi decu - rekao je otac Vinsenta i dodao da mu je tu disciplinu usadila pokojna majka.
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