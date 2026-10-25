Politika

"SMANJENE GUŽVE NA BIRAČKIM MESTIMA" Dimitrijević: Glasanje se odvija bez problema

Novosti online

25. 10. 2026. u 15:37

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PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je danas da se glasanje na svim biračkim mestima uglavnom odvija bez problema i naveo da su, prema podacima iz lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora značajno smanjene gužve na biračkim mestima nego u prepodnevnim satima.

СМАЊЕНЕ ГУЖВЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА Димитријевић: Гласање се одвија без проблема

TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Dimitrijević je rekao da nije smanjeno interesovanje birača za izlazak na izbore, ali da se ulazi u mirniju fazu kada je reč o glasanju na biračkim mestima. 

- Što se tiče situacije na biračkim mestima, i tu su se strasti malo smirile, tako da su međusobno članovi biračkih odbora uspostavili bolju komunikaciju na samom biračkom mestu - rekao je Dimitrijević na četvrtoj redovnoj konferenciji RIK-a.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

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