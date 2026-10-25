VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u glavnom gradu tokom održavanja parlamentarnih izbora i koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji svoje nadležnosti i policijskih službenika kako bi izborni dan protekao mirno u demokratskoj atmosferi i kako bi se sve izborne procedure odvijale u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

VJT Beograd

"U tom smislu VJT u Beogradu apeluje na sve učesnike izbornog procesa da spuste međusobne tenzije, da se uzdrže od neprimerenog, kao i nasilničkog ponašanja.

Ističemo da se sve prijave izbornih nepravilnosti razmatraju u najkraćem mogućem roku, u smislu ocene postojanja elemenata izvršenja nekog krivičnog dela u vezi sa izbornim pravima.

Podsećamo da je izborna volja gradana Republike Srbije neprikosnovena i da je moraju poštovati svi akteri političkog zivota.

Zbog toga pozivamo sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak.

Podvlačimo da će nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste, pre, na dan održavanja izbora i posle njih", navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.