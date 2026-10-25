Mašina se ne zaustavlja: Bivši igrač Zvezde u životnoj formi! Sa dva gola režirao preokret! (VIDEO)
Fenomenalna forma crnogorskog reprezentativca od početka sezone.
Spektakularan meč igraju fudbaleri Atalante i Frozinonea, u okviru osmog kola italijanske Serije A.
Glavni "glumac" nikad boljeg režiranog prvog poluvremena je crnogorski reprezentativac Nikola Krstović, koji je već do odlaska na veliku pauzu smestio dva gola u mrežu gostije.
Posle prvog doneo je izjednačenje "boginji provincije" u 14. minutu - 1:1, pošto je prethodno Šmid za samo 60 sekundi od prvog sudijskog zvižduka, doveo Frozinone u vođstvo.
Ponovo je Šmid pogodio tri minuta kasnije, nakon Krstovićevog prvog gola, za novo vođstvo Frozinonea od 2:1. Ederson je iz penala poravnao na 2:2, da bi onda na scenu ponovo stupio Nikola Krstović!
Svojim drugim pogotkom u ovom susretu, a trećim za Atalantu, u poslednjim trenucima prvog dela, doneo je prvo vođstvo domaćinu na utakmici od 3:2.
Bio je to šesti gol za nekadašnjeg miljenika delija u dresu novog kluba, otkako je došao početkom prvenstva iz Lećea.
Do sada je Krstović takođe dvaput pogodio protiv Venecije, u prethodnom kolu sa Milanom i na početku prvenstva kada je zatresao mrežu Sausola.
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