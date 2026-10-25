RUSKE snage su za jedan dan neutralisale oko 1.145 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: AI generated/ChatGPT

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacili su iz stroja 165 vojnika, dva borbena oklopna vozila, osam automobila i jednu radarsku stanicu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 21 automobil, dva artiljerijska oruđa i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" uništile su 165 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 24 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 345 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 10 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 200 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila i tri automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 vojnika, 19 automobila, jednu radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Kako su naglasili u saopštenju ruskog odbrambenog resora, operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare po objektima energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, skladištima i mestima lansiranja bespilotnih letelica dugog dometa, kao i punktovima privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 159 rejona.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 1.072 drona.

(rt.rs)

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