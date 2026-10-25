KATAKLIZMA NA FRONTU! Ruske snage u 24 sata zbrisale 1.145 vojnika VSU: Nebo iznad ratišta gori – oboreno preko 1.000 dronova!
RUSKE snage su za jedan dan neutralisale oko 1.145 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacili su iz stroja 165 vojnika, dva borbena oklopna vozila, osam automobila i jednu radarsku stanicu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 230 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 21 automobil, dva artiljerijska oruđa i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" uništile su 165 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 24 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 345 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, 10 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 200 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila i tri automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 vojnika, 19 automobila, jednu radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Kako su naglasili u saopštenju ruskog odbrambenog resora, operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija grupacija snaga Oružanih snaga Ruske Federacije nanele su udare po objektima energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, skladištima i mestima lansiranja bespilotnih letelica dugog dometa, kao i punktovima privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 159 rejona.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 1.072 drona.
(rt.rs)
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