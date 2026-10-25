SKANDAL U TORONTU TOKOM IZBORNE TIŠINE! Članica biračkog odbora podigla tri prsta i poručila: „Samo polako!“

DOŠLO je do kršenje izborne tišine na biračkom mestu u Torontu, Kanada.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Naime, gospođa iz odbora je upozorila glasače da ne slikaju unutar biračkog mesta jer je jedan od glasača slikao i zakočio proceduru.

Zatim je dodala "Samo polako" i podigla tri prsta!