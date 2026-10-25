Politika

SKANDAL U TORONTU TOKOM IZBORNE TIŠINE! Članica biračkog odbora podigla tri prsta i poručila: „Samo polako!“

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:43

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DOŠLO je do kršenje izborne tišine na biračkom mestu u Torontu, Kanada.

СКАНДАЛ У ТОРОНТУ ТОКОМ ИЗБОРНЕ ТИШИНЕ! Чланица бирачког одбора подигла три прста и поручила: „Само полако!“

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Naime, gospođa iz odbora je upozorila glasače da ne slikaju unutar biračkog mesta jer je jedan od glasača slikao i zakočio proceduru. 

Zatim je dodala "Samo polako" i podigla tri prsta!

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