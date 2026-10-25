Politika

U UŽICU BLOKADER NAPAO POLICIJU: Urlao i udarao po automobilu

В. Н.

25. 10. 2026. u 13:21

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BLOKADERI ne prestaju sa nasiljem u izbornom danu. U Užicu su napali policiju.

У УЖИЦУ БЛОКАДЕР НАПАО ПОЛИЦИЈУ: Урлао и ударао по аутомобилу

Tanjug/Miloš Milivojević

Dežurnoj službi PU Užice, obratili su se policijski službenici M.B. i  A.V. (policijski službenici u civilu), koji su prijavili da ih nepoznato lice ispred biračkog mesta Doma učenika u Koštici, vređa i da je rukom udario u službeno vozilo.

Od strane interventne patrole ustanovljeno je da se radi o licu D.P. iz Užica koji je na izbornom mestu br.45 kontrolor ispred Studentske liste.

D.P. je prišao do neobeleženog službenog vozila u kome su se nalazili policijski službenici, gde je tom prilikom otvorenom šakom udario u staklo vozačevih vrata i obratio se rečima " Koji vi k.... tražite ovde više".

D.P. je doveden u službene prostorije PU Užice, gde je alkotestiran, pri čemu je utvrđeno da ima 0,98 mg/ml alkohola u organizmu.

Obavešten je tužilac OJT u Užicu.

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