"TABLOID" IM MERA PROFESIONALIZMA I ISTINE! Koliko nisko mogu pasti blokaderi i NVO Hidra
SIMPATIZERIMA "Studentske liste" kao i NVO Hidra, malo treba da svaki povod iskoriste kao napad našu zemlju. Sada im je "Tabloid" mera profesionalizma.
Svaki komentat na to da im je Dragan Popović idejni tvorac "Tabloida" za njih je ličnost dana.
To dovoljno govori o tome koliko su nisko pali u svojoj mržnji.
Zamislite kakva bi bila sudbina Srbije da se ovakvi dokopaju vlasti?!
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