"TABLOID" IM MERA PROFESIONALIZMA I ISTINE! Koliko nisko mogu pasti blokaderi i NVO Hidra

SIMPATIZERIMA "Studentske liste" kao i NVO Hidra, malo treba da svaki povod iskoriste kao napad našu zemlju. Sada im je "Tabloid" mera profesionalizma.

Foto: Printskrin

Svaki komentat na to da im je Dragan Popović idejni tvorac "Tabloida" za njih je ličnost dana.

To dovoljno govori o tome koliko su nisko pali u svojoj mržnji.

Foto: Printskrin

Zamislite kakva bi bila sudbina Srbije da se ovakvi dokopaju vlasti?!

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