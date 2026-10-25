Politika

"TABLOID" IM MERA PROFESIONALIZMA I ISTINE! Koliko nisko mogu pasti blokaderi i NVO Hidra

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:30

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SIMPATIZERIMA "Studentske liste" kao i NVO Hidra, malo treba da svaki povod iskoriste kao napad našu zemlju. Sada im je "Tabloid" mera profesionalizma.

ТАБЛОИД ИМ МЕРА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И ИСТИНЕ! Колико ниско могу пасти блокадери и НВО Хидра

Foto: Printskrin

Svaki komentat na to da im je Dragan Popović idejni tvorac "Tabloida" za njih je ličnost dana.

To dovoljno govori o tome koliko su nisko pali u svojoj mržnji.

Foto: Printskrin

Zamislite kakva bi bila sudbina Srbije da se ovakvi dokopaju vlasti?!

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