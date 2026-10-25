Fudbal

Preokret! Tibo Kurtoa igra u El Klasiku?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 14:49

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Tibo Kurtoa ipak bi mogao da zaigra u večerašnjem El Klasiku. Iako je Real Madrid jutros objavio da belgijski golman zbog simptoma gripa neće biti na raspolaganju za gostovanje Barseloni, situacija se u međuvremenu promenila, pa sada postoji mogućnost da ipak otputuje sa ekipom i stavi se na raspolaganje stručnom štabu.

Преокрет! Тибо Куртоа игра у Ел Класику?

Photo: ALEX LIVESEY / AFP / Profimedia

Njegov nastup još nije potvrđen, a u madridskom klubu ne žele da rizikuju sa zdravstvenim stanjem jednog od najvažnijih igrača. Konačna odluka zavisiće od toga kako će se Kurtoa osećati uoči velikog derbija.

Lunjin spreman da uskoči

Belgijanac je započeo svaku utakmicu Real Madrida ove sezone, zbog čega bi njegov eventualni povratak predstavljao značajno ohrabrenje za ekipu pred jedan od najvažnijih mečeva u sezoni.

Ukoliko Kurtoa ipak ne bude spreman, njegovo mesto među stativama zauzeće Andrij Lunjin. Ukrajinski golman je prethodnih godina već pokazao da može da odgovori izazovu kada prvi čuvar mreže nije u mogućnosti da brani.

Real je, iz predostrožnosti, sa prvim timom poveo i Ilju Vološina, golmana svog C tima i ukrajinskog reprezentativca do 20 godina, koji još čeka na prvi seniorski nastup za klub. Među pozvanim golmanima nalazi se i Serhio Mestre.

Neizvesnost pred veliki okršaj

Pitanje da li će Kurtoa biti spreman tako ostaje jedna od glavnih nepoznanica pred El Klasiko. Belgijanac je i ove sezone među najvažnijim pojedincima madridskog tima, a njegov izostanak predstavljao bi ozbiljan udarac za ekipu uoči gostovanja najvećem rivalu.

Real Madrid u veliki derbi ulazi nakon pobeda nad Seviljom i Lajpcigom, ali Madriđani imaju i dodatni pritisak, s obzirom na to da za vodećom Barselonom zaostaju šest bodova.

Dodatni problem predstavlja izostanak Vinisijusa Žuniora, koji neće moći da nastupi zbog suspenzije od četiri utakmice u domaćim takmičenjima.

El Klasiko je na programu večeras od 21 čas, a konačna odluka o Kurtuinoj spremnosti mogla bi značajno da utiče na planove madridskog kluba pred jedan od najvećih fudbalskih spektakala na svetu.

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