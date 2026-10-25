Komentator je pao u trans! Reprezentativac Srbije dao golčinu za TV špice! (VIDEO)

Majstorija donela njegovom timu veoma važnu pobedu.

Foto: Printskrin Tviter

Fudbaleri Sijetl Saundersa i San Dijega odigrali su nerešeno 2:2 u okviru MLS lige, a meč je obeležio Dejan Joveljić.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde i srpski reprezentativac godinama unazad blista u najjačoj američkoj ligi, što ga je i preporučilo selektoru "orlova", Veljku Paunoviću.

Prethodne noći je golgeter Sijetla opet pokazao da raspolaže "teškom artiljerijom", jer je njegov evrogol obeležio gostovanju San Dijegu, koje je postigao početkom drugog poluvremena.

Saundersi su remizirali sa domaćinom iz istoimenog grada, a najlepši potez na meču delo je srpskog reprezentativac iz 50. minuta.

Golazo de Joveljić para abrir el marcador del partido. Con un movimiento en diagonal busca el espacio y lanza el remate a favor de @SoundersFC vs. San Diego. 📺 Mira el partido en @AppleTV: https://t.co/Rdht9TSPwX https://t.co/g9Yrrpn6gv — MLS Español (@MLSes) October 25, 2026

Joveljić je sa distance poslao projektil levom nogom u gol San Dijega i tako doveo goste u vođstvo.

Prednost Sijetla kasnije duplirao Sebastijan Gomez, da bi domaći došli do boda zahvaljujući dva pogotka Sedrika Bakambua.

Kada je reč o tabeli, Joveljićevi Saundersi zauzimaju 7. mesto na "zapadu", sa 43 boda, dok je San Dijego na 12. poziciji sa 35 poena.

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