Komentator je pao u trans! Reprezentativac Srbije dao golčinu za TV špice! (VIDEO)
Majstorija donela njegovom timu veoma važnu pobedu.
Fudbaleri Sijetl Saundersa i San Dijega odigrali su nerešeno 2:2 u okviru MLS lige, a meč je obeležio Dejan Joveljić.
Nekadašnji napadač Crvene zvezde i srpski reprezentativac godinama unazad blista u najjačoj američkoj ligi, što ga je i preporučilo selektoru "orlova", Veljku Paunoviću.
Prethodne noći je golgeter Sijetla opet pokazao da raspolaže "teškom artiljerijom", jer je njegov evrogol obeležio gostovanju San Dijegu, koje je postigao početkom drugog poluvremena.
Saundersi su remizirali sa domaćinom iz istoimenog grada, a najlepši potez na meču delo je srpskog reprezentativac iz 50. minuta.
Joveljić je sa distance poslao projektil levom nogom u gol San Dijega i tako doveo goste u vođstvo.
Prednost Sijetla kasnije duplirao Sebastijan Gomez, da bi domaći došli do boda zahvaljujući dva pogotka Sedrika Bakambua.
Kada je reč o tabeli, Joveljićevi Saundersi zauzimaju 7. mesto na "zapadu", sa 43 boda, dok je San Dijego na 12. poziciji sa 35 poena.
Preporučujemo
Tuga! Humska zavijena u crno, umro proslavljeni golman Partizana!
25. 10. 2026. u 10:32
Evo gde možete da gledate TV prenos meča OFK Beograd - Crvena zvezda!
25. 10. 2026. u 06:30
"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
25. 10. 2026. u 08:25
Siner doneo najbitniju odluku! Italijan se odlučio na velike promene!
25. 10. 2026. u 12:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)