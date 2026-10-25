Politika

VEST O NAPADU NA MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA OBILAZI SVET: Ruski mediji bruje o tome, informacija stigla i do Jermenije i Azerbejdžana (FOTO)

T.J.

25. 10. 2026. u 15:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Vest o brutalnom napadu na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, odjeknula je u ruskim medijima, koji su danas izvestili o nasilju nad starijom ženom u centru Beograda.

ВЕСТ О НАПАДУ НА МАЈКУ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА ОБИЛАЗИ СВЕТ: Руски медији брује о томе, информација стигла и до Јерменије и Азербејџана (ФОТО)

Foto: Printskrin

Ruski mediji preneli su naslove poput "Poznati detalji napada na Vučićevu majku" ili "Vučićeva majka napadnuta odmah nakon glasanja", naglašavajući agresiju nad starijom osobom u kontekstu izbornog dana.

Detalji izveštavanja ruskih medija

Ruski mediji, poput portala Lenta.ru i državnog lista Rossiyskaya Gazeta, uvrstili su u svoje udarne vesti izveštaje o verbalnom i fizičkom napadu na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, koji se dogodio u jutros u Beogradu.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Vest su preneli i mediji Rosbalt i URA.ru, pišući o incidentu u kojem je grupa mlađih muškaraca gurala Angelinu Vučić, vređala je i pocepala joj kese s namirnicama koje je nosila sa pijace.

Foto: Printskrin

Vest stigla i do  Azerbejdžana i Jermenije

Napad na Angelinu Vučić nije ostao tema samo ruskih medija.

Azerbejdžanski portal Report.az objavio je vest pod naslovom "Vladajuća stranka Srbije saopštila da je napadnuta majka Aleksandra Vučića".

Foto: Printskrin

Informaciju je preneo i jermenski portal News.am, koji je izvestio da je u Beogradu napadnuta majka Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

U izveštajima se kao ključni detalji izdvajaju fizički napad na stariju ženu, vređanje i nasilno postupanje sa kesama namirnica koje je nosila.

SNS najoštrije osudio napad

Podsetimo, napad na Angelinu Vučić dogodio se jutros, u neposrednoj blizini Kalenić pijace, nakon što je Angelina glasala na parlamentarnim izborima, saopštila je Srpska napredna stranka.

Vest je za kratko vreme dospela na ruske informativne portale, koji su posebno izdvojili činjenicu da je meta napada bila žena starija od 80 godina.

Srpska napredna stranka (SNS) najoštrije je osudila ovaj čin, nazvavši ga nedopustivom agresijom i zastrašivanjem. Slučaj je službeno prijavljen policiji,koja obavlja istragu na identifikovanju počinitelja.

Zvanični nalazi nadležnih organa i nezavisna potvrda identiteta napadača još se čekaju dok traje policijska istraga.

BONUS VIDEO: Vučić sa suprugom obavio građansku dužnost i glasao

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac