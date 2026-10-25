VEST O NAPADU NA MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA OBILAZI SVET: Ruski mediji bruje o tome, informacija stigla i do Jermenije i Azerbejdžana (FOTO)

Vest o brutalnom napadu na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, odjeknula je u ruskim medijima, koji su danas izvestili o nasilju nad starijom ženom u centru Beograda.

Foto: Printskrin

Ruski mediji preneli su naslove poput "Poznati detalji napada na Vučićevu majku" ili "Vučićeva majka napadnuta odmah nakon glasanja", naglašavajući agresiju nad starijom osobom u kontekstu izbornog dana.

Detalji izveštavanja ruskih medija

Ruski mediji, poput portala Lenta.ru i državnog lista Rossiyskaya Gazeta, uvrstili su u svoje udarne vesti izveštaje o verbalnom i fizičkom napadu na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, koji se dogodio u jutros u Beogradu.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Vest su preneli i mediji Rosbalt i URA.ru, pišući o incidentu u kojem je grupa mlađih muškaraca gurala Angelinu Vučić, vređala je i pocepala joj kese s namirnicama koje je nosila sa pijace.

Foto: Printskrin

Vest stigla i do Azerbejdžana i Jermenije

Napad na Angelinu Vučić nije ostao tema samo ruskih medija.

Azerbejdžanski portal Report.az objavio je vest pod naslovom "Vladajuća stranka Srbije saopštila da je napadnuta majka Aleksandra Vučića".

Foto: Printskrin

Informaciju je preneo i jermenski portal News.am, koji je izvestio da je u Beogradu napadnuta majka Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

U izveštajima se kao ključni detalji izdvajaju fizički napad na stariju ženu, vređanje i nasilno postupanje sa kesama namirnica koje je nosila.

SNS najoštrije osudio napad

Podsetimo, napad na Angelinu Vučić dogodio se jutros, u neposrednoj blizini Kalenić pijace, nakon što je Angelina glasala na parlamentarnim izborima, saopštila je Srpska napredna stranka.

Vest je za kratko vreme dospela na ruske informativne portale, koji su posebno izdvojili činjenicu da je meta napada bila žena starija od 80 godina.

Srpska napredna stranka (SNS) najoštrije je osudila ovaj čin, nazvavši ga nedopustivom agresijom i zastrašivanjem. Slučaj je službeno prijavljen policiji,koja obavlja istragu na identifikovanju počinitelja.

Zvanični nalazi nadležnih organa i nezavisna potvrda identiteta napadača još se čekaju dok traje policijska istraga.

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