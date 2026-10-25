Fudbal

Spektakl na Meaci! Inter sa dva gola u dubokoj nadoknadi izbegao senzaciju! (VIDEO)

С.С.

25. 10. 2026. u 14:55

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Fudbaleri Intera pobedili su na "Đuzepe Meaci" ekipu Fiorentine rezultatom 2:1 u meču osmog kola Serije A.

Спектакл на Меаци! Интер са два гола у дубокој надокнади избегао сензацију! (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Gostujuća ekipa je povela pogotkom Alehandra Himeneza u 65. minutu, posle asistencije Nikola Fađolija.

Markus Tiram je u 90+1. minutu pogodio za izjednačenje nakon dodavanja Endija Dijufa.

Inter je do pobede došao golom Pjotra Zjelinskog iz penala u 90+7. minutu. Prethodno je Viktor Valdepenjas oborio Tirama u svom šesnaestercu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković proveo je celu utakmicu na klupi domaće ekipe.

Inter je vodeći na tabeli Serije A sa 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Lacio, dok je Fiorentina na 18. mestu sa četiri.

U sledećem kolu, Inter će gostovati Veneciji, a Fiorentina će dočekati Atalantu.

SERIJA A - 8. KOLO

Petak

Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/

Subota

Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)

/Kazale 57, Bernardeski 80. pen/

Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/

Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/

Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/

Nedelja

Inter - Fiorentina 2:1 (0:0)

/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/

Atalanta - Frozinone 15.00

Đenova - Venecija 15.00

Leće - Juventus 18.00

Udineze - Milan 20.45

Standings provided by Sofascore

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