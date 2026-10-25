Spektakl na Meaci! Inter sa dva gola u dubokoj nadoknadi izbegao senzaciju! (VIDEO)
Fudbaleri Intera pobedili su na "Đuzepe Meaci" ekipu Fiorentine rezultatom 2:1 u meču osmog kola Serije A.
Gostujuća ekipa je povela pogotkom Alehandra Himeneza u 65. minutu, posle asistencije Nikola Fađolija.
Markus Tiram je u 90+1. minutu pogodio za izjednačenje nakon dodavanja Endija Dijufa.
Inter je do pobede došao golom Pjotra Zjelinskog iz penala u 90+7. minutu. Prethodno je Viktor Valdepenjas oborio Tirama u svom šesnaestercu.
Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković proveo je celu utakmicu na klupi domaće ekipe.
Inter je vodeći na tabeli Serije A sa 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Lacio, dok je Fiorentina na 18. mestu sa četiri.
U sledećem kolu, Inter će gostovati Veneciji, a Fiorentina će dočekati Atalantu.
SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
Inter - Fiorentina 2:1 (0:0)
Atalanta - Frozinone 15.00
Đenova - Venecija 15.00
Leće - Juventus 18.00
Udineze - Milan 20.45
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