N1 PONOVO NASRNUO NA SNS: Upadaju u prostorije kol-centra i uznemiravaju ljude
N1 aktivno saborita listu "Aleksandar Vućić - Ujedinjena Srbija".
Ponovo upadaju u kol centre koji su u potpunosti u skladu sa zakonom i svaka lista ih ima, ali samo SNS ne sme da radi!
Ekipa televizije N1 ponovo je usmerila pažnju na aktivnosti Srpske napredne stranke, ovoga puta obilaskom prostorija na adresi Skadarska 51 u Beogradu, za koje se sumnja da su povezane sa kol-centrom SNS-a.
Prema navodima ovog medija, novinari su na adresu došli na poziv građana i pokušali da uđu u prostorije.
Umesto da se javnosti ponude jasni odgovori i činjenice o radu kol-centara različitih političkih lista, u prvi plan ponovo se stavlja Srpska napredna stranka.
Takav pristup otvara pitanje da li je cilj objektivno informisanje građana ili stvaranje nove političke afere na račun SNS-a.
Kol-centri su deo izbornih aktivnosti političkih organizacija, a samo njihovo postojanje nije dokaz nezakonitog rada.
Ukoliko postoje sumnje u nepravilnosti, one moraju biti potkrepljene konkretnim dokazima, a ne insinuacijama i medijskim konstrukcijama.
Preporučujemo
U UŽICU BLOKADER NAPAO POLICIJU: Urlao i udarao po automobilu
25. 10. 2026. u 13:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)