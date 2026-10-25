Politika

N1 PONOVO NASRNUO NA SNS: Upadaju u prostorije kol-centra i uznemiravaju ljude

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:25

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N1 aktivno saborita listu "Aleksandar Vućić - Ujedinjena Srbija".

N1 ПОНОВО НАСРНУО НА СНС: Упадају у просторије кол-центра и узнемиравају људе

Foto: Printskrin

Ponovo upadaju u kol centre koji su u potpunosti u skladu sa zakonom i svaka lista ih ima, ali samo SNS ne sme da radi!

Ekipa televizije N1 ponovo je usmerila pažnju na aktivnosti Srpske napredne stranke, ovoga puta obilaskom prostorija na adresi Skadarska 51 u Beogradu, za koje se sumnja da su povezane sa kol-centrom SNS-a.

Prema navodima ovog medija, novinari su na adresu došli na poziv građana i pokušali da uđu u prostorije.

Umesto da se javnosti ponude jasni odgovori i činjenice o radu kol-centara različitih političkih lista, u prvi plan ponovo se stavlja Srpska napredna stranka.

Takav pristup otvara pitanje da li je cilj objektivno informisanje građana ili stvaranje nove političke afere na račun SNS-a.

Kol-centri su deo izbornih aktivnosti političkih organizacija, a samo njihovo postojanje nije dokaz nezakonitog rada.

Ukoliko postoje sumnje u nepravilnosti, one moraju biti potkrepljene konkretnim dokazima, a ne insinuacijama i medijskim konstrukcijama.

Foto: Printskrin

 

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