SIMPATIZERI "STUDENTSKE LISTE" NASTAVLJAJU SA DIVLJANJEM: Napravili haos u Bačkoj Palanci, MUP na nogama

MUP radi na prijavama povodom dešavanja u Bačkoj Palanci.

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Naime, u 11:50h u Bačkoj Palanci u, D.M. iz Bačke Palanke prijavljuje da više lica lupaju stakla na portalu lokala na navedenoj adresi.

S tim u vezi, identifikovana lica koja podržavaju Studentsku listu M.B, S.S, N.S, B.Š, L.L, J.L, S.P, svi iz opštine Bačka Palanka.

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