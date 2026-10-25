Politika

SIMPATIZERI "STUDENTSKE LISTE" NASTAVLJAJU SA DIVLJANJEM: Napravili haos u Bačkoj Palanci, MUP na nogama

В.Н.

25. 10. 2026. u 13:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUP radi na prijavama povodom dešavanja u Bačkoj Palanci.

СИМПАТИЗЕРИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ НАСТАВЉАЈУ СА ДИВЉАЊЕМ: Направили хаос у Бачкој Паланци, МУП на ногама

Roman Kadarjan / Alamy / Profimedia

Naime, u 11:50h u Bačkoj Palanci u, D.M. iz Bačke Palanke prijavljuje da više lica lupaju stakla na portalu lokala na navedenoj adresi.

S tim u vezi, identifikovana lica koja podržavaju Studentsku listu M.B, S.S, N.S, B.Š, L.L, J.L, S.P, svi iz opštine Bačka Palanka.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove podatke o ilaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 2

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove podatke o ilaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 13:14

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac