GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

Foto: Tzogia Kappatou/Alamy/Profimedia

08.48 Glasanje počelo uz manje tehničke probleme u Prijepolju i Priboju

U tri polimske opštine jutros u sedam časova počelo je glasanje na parlamentarnim izborima. Pravo glasa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ima ukupno 69.327 birača, koji svoje biračko pravo mogu da ostvare na 148 biračkih mesta.

U opštini Prijepolje pravo glasa ima 31.683 birača, a glasanje se odvija na 61 biračkom mestu.

Foto: A. Rovčanin

Na tri biračka mesta u prijepoljskoj opštini jutros je bilo manjih tehničkih problema sa paravanima za glasanje, zbog čega je došlo do kratkotrajnog kašnjenja. Problemi su brzo otklonjeni i glasanje se odvija normalno.

Prema prvim podacima, izlaznost u Prijepolju do 8 časova iznosila je tri odsto.

08.40 Mali glasao na Zvezdari

Siniša Mali kandidat liste broj 1 obavio je svoju građansku dužnost na današnjim izborima.

08.30 Prva sednica RIK-a

08.15 I Mali strpljivo čeka u redu

Siniša Mali kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ovog jutra je došao da obavi građansku dužnost. Kako javljaju naši reporteri sa lica mesta, i on sa svim ostalim građanima čeka u redu da obavi svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti

08.10 Aleksandar Vučić sa suprugom stigao na biračko mesto

Vučić je u pratnji supruge došao na biračko mesto na Novom Boegradu gde će obavti grašansku dužnost.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

08.05 Miloš Vučević čeka da obavi građansku dužnost

Miloš Vučević kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa porodicom čeka u redu sa svim ostalim građanima da kako bi glasao.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

07.50 Otvorena biračka mesta širom Srbije

U Zrenjaninu u 7 časova otvorena sva biračka mesta, ukupno ih je 74 na teritoriji grada, u samom gradu Zrenjaninu 43.

Na teritoriji opštine Negotin pravo glasa ima 35.449 upisanih birača koji glasaju na jednom od ukupno 72 biračka mesta, od kojih se 17 nalazi u samom gradskom naselju, dok je preostalih 55 birališta organizovano u 38 sela. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se više od 800 birača. Sva biračka mesta, kao i BM u Okružnom zatvoru u Negotinu otvorena su na vreme.

Na teritoriji Grada Subotice pravo glasa ima 123.171 birač, koji će moći da glasaju na ukupno 102 biračka mesta. BM su otovorena na vreme.

07.47 Pristalice "studnetske liste" krše propise i maltretiraju ljude

Kako saznajemo u Zlatiborskoj 35 ovoga jutra sa jendog od prozora glasno se pušta numera "Tri poljupca hoću ja". Tačno na mestu gde ljudi stoje u redu i čekaju glasanje.

07.30 Gužve i na Novom Beogradu

Velili broj građana od ranih jutarnjih sati čeka i na Novom Beogradu.

07.20 Gužve u Beogradu i Novom Sadu

Na biračkim mestima u Beogradu na kojima građani glasaju na poslanike Skupštine Srbije, od ranog jutra su gužve i građani u redovima čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

U Novom Sadu je u 7 časova počelo glasanje na izborima za Skupštinu Srbije, a pravo glasa ima 345.943 građana, koji mogu da glasaju na ukupno 221 biračkom mestu.

U Osnovnoj školi „Sonja Marinković“, na Grbavici, u širem centru Novog Sada, biračka mesta 172, 173 i 174 otvorena su na vreme, a građani su od ranih jutarnjih časova počeli da ostvaruju svoje biračko pravo.

Redovi građana ispred gotovo svih biračkih mesta počeli su da se formiraju još oko 5 časova, dva sata pre zvaničnog početka glasanja.

Osim u gradskim mesnim zajednicama, glasanje se odvija i u prigradskim naseljima, među kojima su Sremska Kamenica, Ledinci, Futog, Veternik, Kać, Budisava, Rumenka, Kisač i Stepanovićevo.



07.15 Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije

Ogromne gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije! Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

Foto: Novosti

07.00 Gužva u Vranju, gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja

Kako se može videti na fotografijama, ovoga jutra velike su gužve i u Vranju ispred biračkog mesta gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

06.50 Građani Leposavića poranili na glasanje

Ispred biračkog mesta u Rudnici, gde glasaju građani opštine Leposavić, već se formirao red birača, i to više od pola sata pre početka glasanja.

06.45 - Velika Gužva u Raški

Pola sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

06.32 - Srbi sa Kosova krenuli na glasanje

Građani sa Kosova i Metohije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo su u ranim jutanjim satima u velikom broju krenuli u centralnu Srbiju, pošto glasanje u njihovim sredinama ni ovoga puta nije omogućeno. Na glasanje su autobusima i privatnim vozilima krenuli Srbi iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice, Zubinog Potoka, ali i iz ostalih srpskih sredina južno od Ibra, Gračanice, Štrpca, Kosovskog pomoravlja…

Prema odluci Republičke izborne komisije, birači će moći da glasaju u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu, što za deo njih znači putovanje duže od 150 kilometara u jednom pravcu.

TV Most

TV Most

TV Most

Na vanrednim parlamentarnim izborima, koji su raspisani 9. septembra, učestvuje 18 lista, a devet ima položaj liste nacionalne manjine. Na "crtu" izlaze: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/ CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor". Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje". Na izborima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu - biram budućnost - koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Provelegios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe -Petar Đurić - premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić -Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija - Gruda".

Kako kažu iz Republičke izborne komisije, ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju. Neophodno je da građani sa sobom ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora. U slučaju da poziv za glasanje nije dostavljen, odnosno nije poznat broj i adresa biračkog mesta na kojem mogu da glasaju, građani upitom na vebprezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu proveriti na kom biračkom mestu glasaju. Birač koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi. Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom, da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrdiće identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša.

- Takođe, članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i informisaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje - ističu iz RIK.

Ako je otvaranje mesta za glasanje odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao. Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990, a 10. vanredni. Srbija je poslednji put birala poslanike 17. decembra 2023.