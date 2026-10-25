Politika

SINIŠA MALI SA LISTE "UJEDINJENA SRBIJA" GLASAO NA ZVEZDARI (VIDEO)

В. Н.

25. 10. 2026. u 08:40 >> 08:47

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POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali i kandidat sa liste "Ujedinjena Srbija" obavio je svoju građansku dužnost.

СИНИША МАЛИ СА ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА ГЛАСАО НА ЗВЕЗДАРИ (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Mali je glasao na biračkom mestu u OŠ “Ivan Goran Kovačić” na Zvezdari.

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

Prethodno je Mali strpljivo čekao u redu sa ostalim građanima.

FOTO: Novosti

 

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

 

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