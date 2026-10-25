VUČIĆ SA SUPRUGOM TAMAROM STIGAO NA BIRAČKO MESTO (FOTO/VIDEO)

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je u pratnji supruge na biračko mesto.

FOTO: Novosti

Vučić stigao na biračko mesto

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" stigao je sa suprugom u DV „Tesla – nauka za život“, na Novom Beogradu gde će obaviti svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Podsećamo, građani Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta.

Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.