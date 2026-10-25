Evo gde možete da gledate TV prenos meča OFK Beograd - Crvena zvezda!

Šampion nastavlja pohod ka odbrani titule.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Posle remija u drugom kolu Lige konferencija protiv danskog Kopenhagena (2:2) na stadionu "Rajko Mitić", fudbaleri Crvene zvezde okreću se odbrani šampionske titule.

Izabranici Alberta Rijere u 13. kolu Superlige Srbije gostovaće OFK Beogradu na Staroj Karaburmi, sa željom da nastave pobednički niz u nacionalnom prvenstvu.

Crveno-beli su u seriji od pet uzastopnih pobeda, pošto su prethodno savladali lučansku Mladost (5:1), Radnički 1923 u Kragujevcu i niški Radnički na Marakani (po 3:0), Železničar u Pančevu (2:1) i IMT sa 1:0.

FOTO: FK Crvena zvezda

Srpski prvak ima 34 boda, uz meč manje od drugoplasirane Vojvodine koja je na 29 poena. Već u sredu Zvezdu čekaju obaveze u Kupu Srbije, jer u šesnaestini finala gostuju Jedinstvu iz Uba, na stadionu "Dragan Džajić".

Domaćin je, s druge strane, u seriji od šest mečeva bez pobede. Poslednju su ostvarili u 6. kolu protiv Zemuna (3:1), dok su potom usledili porazi u Humskoj i Nišu (po 1:3), Kragujevčana kod kuće (3:5), ali i nerešeni rezultati sa IMT (1:1), Mladosti u Lučanima (0:0) i Mačvom u Šapcu (1:1).

OFK Beograd je trenutno 11. sa isto toliko bodova, dok ih u sredu takođe u nacionalnom kupu, čeka duel protiv prvoligaša iz Vršca.

Pravdu u današnjoj utakmici deliće Miloš Milanović, pomagaće mu Milan Pašajlić i Nikola Đorović, dok je uloga četvrtog arbitra poverena Marku Delibašiću. U VAR sobi biće šarmantna Milica Milovanović, dok je AVAR Milan Minić.

Sva dešavanja sa današnje utakmice možete da pratite u lajvu na našem portalu, dok je TV prenos obezbedila Arena Sport Premium 1 od 16 časova.

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