SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Otvorena birališta

GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

Foto: Tzogia Kappatou/Alamy/Profimedia

06.50 Građani Leposavića poranili na glasanje

Ispred biračkog mesta u Rudnici, gde glasaju građani opštine Leposavić, već se formirao red birača, i to više od pola sata pre početka glasanja.

06.45 - Velika Gužva u Raški

Pola sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

06.32 - Srbi sa Kosova krenuli na glasanje

Građani sa Kosova i Metohije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo su u ranim jutanjim satima u velikom broju krenuli u centralnu Srbiju, pošto glasanje u njihovim sredinama ni ovoga puta nije omogućeno. Na glasanje su autobusima i privatnim vozilima krenuli Srbi iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice, Zubinog Potoka, ali i iz ostalih srpskih sredina južno od Ibra, Gračanice, Štrpca, Kosovskog pomoravlja…

Prema odluci Republičke izborne komisije, birači će moći da glasaju u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu, što za deo njih znači putovanje duže od 150 kilometara u jednom pravcu.

TV Most

TV Most

TV Most

Na vanrednim parlamentarnim izborima, koji su raspisani 9. septembra, učestvuje 18 lista, a devet ima položaj liste nacionalne manjine. Na "crtu" izlaze: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/ CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor". Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje". Na izborima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu - biram budućnost - koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Provelegios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe -Petar Đurić - premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić -Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija - Gruda".

Kako kažu iz Republičke izborne komisije, ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju. Neophodno je da građani sa sobom ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora. U slučaju da poziv za glasanje nije dostavljen, odnosno nije poznat broj i adresa biračkog mesta na kojem mogu da glasaju, građani upitom na vebprezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu proveriti na kom biračkom mestu glasaju. Birač koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi. Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom, da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrdiće identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša.

- Takođe, članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i informisaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje - ističu iz RIK.

Ako je otvaranje mesta za glasanje odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao. Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990, a 10. vanredni. Srbija je poslednji put birala poslanike 17. decembra 2023.