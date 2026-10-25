VUČEVIĆ SA PORODICOM ČEKA U REDU DA OBAVI GRAĐANSKU DUŽNOST (FOTO)

MILOŠ Vučević kandidat liste "Ujedinjena Srbija" čeka da obavi svoju garađansku dužnost.

FOTO: Novosti

U pratnji porodice stigao je u u MZ Narodni heroji u Novom Sadu, gde će obaviti svoju garađansku dužnost.

Kako se može videti na fotografijama, on mirno u redu čeka sa svim ostalim građanima da obavi svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti