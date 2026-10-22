Politika

PEVAČ MIROSLAV PRUŽIO PODRŠKU VUČIĆU: Ja sam iz Mrčajevaca, propričaću na lakat ako ne progovorim

Новости онлине

22. 10. 2026. u 23:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink. U studiju je i pevač Miroslav Ilić.

ПЕВАЧ МИРОСЛАВ ПРУЖИО ПОДРШКУ ВУЧИЋУ: Ја сам из Мрчајеваца, пропричаћу на лакат ако не проговорим

Foto: printskrin TV PINK

- Mnoge je iznenadilo ovo moje angažovanje. Mnogi su bili iznenađeni. Moja supruga je kumovala svemu tome. Pre jedno 10, 12 dana sedimo za doručkom. Gleda me ženski: "Dobro Iliću, mesecima ćutiš, šta misliš?" Ja sam iz Mrčajevaca, popričaću na lakat ako ne progovorim. Evo šta mislim, za Srbiju u ovom trenutku, dok planeta ključa geopolitički, mislim da Srbija ne treba promena vlasti. Očekujem to od vas. Zato što ulazimo u jedan vakuum, vakuum neizvesnosti, ako pobede ovi drugi. Zato neko mora da privede kraju ove velike projekte. Moja podrška je oročena, gospodine Vučiću - kaže Miroslav Ilić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju