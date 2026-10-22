PEVAČ MIROSLAV PRUŽIO PODRŠKU VUČIĆU: Ja sam iz Mrčajevaca, propričaću na lakat ako ne progovorim

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink. U studiju je i pevač Miroslav Ilić.

Foto: printskrin TV PINK

- Mnoge je iznenadilo ovo moje angažovanje. Mnogi su bili iznenađeni. Moja supruga je kumovala svemu tome. Pre jedno 10, 12 dana sedimo za doručkom. Gleda me ženski: "Dobro Iliću, mesecima ćutiš, šta misliš?" Ja sam iz Mrčajevaca, popričaću na lakat ako ne progovorim. Evo šta mislim, za Srbiju u ovom trenutku, dok planeta ključa geopolitički, mislim da Srbija ne treba promena vlasti. Očekujem to od vas. Zato što ulazimo u jedan vakuum, vakuum neizvesnosti, ako pobede ovi drugi. Zato neko mora da privede kraju ove velike projekte. Moja podrška je oročena, gospodine Vučiću - kaže Miroslav Ilić.