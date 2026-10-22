Krunić otvorio dušu nakon Zvezda - Kopenhagen

Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa Kopenhagenom (2:2) na stadionu “Rajko Mitić”, u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije, a utiske nakon utakmice je izneo je Rade Krunić.

FOTO: FK Crvena zvezda

‍– Mislim da smo vezali nekoliko utakmica u Evropi u kojima rezultat nije bio merilo onoga što smo prikazali na terenu. Sreća nam je zaista okrenula leđa. Mnogo smo radili, imali želju, pokazali sjajan odnos i ispoštovali sve dogovore iz svlačionice. Možda smo mogli više u poslednjoj trećini terena. Imali smo nekoliko situacija pri vođstvu od 2:1 u drugom poluvremenu, kada smo išli tri na tri, četiri na četiri ili dva na dva, ali nam je uvek nedostajalo malo da prelomimo utakmicu i završimo je sa većom prednošću – istakao je Krunić.

Osvrnuo se vezni fudbaler crveno-belih i na nastavak takmičenja, naglasivši da ekipa mora da ostane pozitivna i nastavi sa radom.

– Moramo da idemo dalje. Sa jedne strane, nismo izgubili. Velika je šteta što nismo pobedili u Luganu, a isto važi i za ovu utakmicu pred našim navijačima. Ipak, moramo da podignemo glavu, nastavimo da radimo i siguran sam da će nam se sve ovo vratiti na nekim narednim utakmicama, možda baš onda kada budemo igrali slabije – zaključio je Krunić.