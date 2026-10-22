VUČIĆ OTKRIO KOLIKO ĆE ŽENA BITI U VLADI: To je velika stvar za naše društvo i državu
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.
- Žena čuva porodicu, kuću, roditelje, društvo, državu- Žena je odgovornija, ozbiljnija. Žena neće da sedne u kafanu i kaže ajde sutra da ratujemo, sita sam ovih ili onih. Žena kaže da hoće stabilnost za sebe i svoju porodicu. Kod nas muškarac se odluke često donose na prečac. Trudio sam se da to naučim od žena, mislim da sam bar malo uspeo. Morate deset puta da razmislite pre nego presečete. Procentualno će u ovoj vladi biti više žena nego u prethodnoj, iako je manja Vlada. Proporcionalno učešće u vladi - biće više žena. Biće najmanje pet od 12 ministra žena, a možda i 6. Što mislim da je velika stvar za naše društvo i državu - kaže Vučić.
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