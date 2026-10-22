Politika

VUČIĆ OTKRIO KOLIKO ĆE ŽENA BITI U VLADI: To je velika stvar za naše društvo i državu

Новости онлине

22. 10. 2026. u 22:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.

ВУЧИЋ ОТКРИО КОЛИКО ЋЕ ЖЕНА БИТИ У ВЛАДИ: То је велика ствар за наше друштво и државу

Foto: printskrin TV PINK

- Žena čuva porodicu, kuću, roditelje, društvo, državu- Žena je odgovornija, ozbiljnija. Žena neće da sedne u kafanu i kaže ajde sutra da ratujemo, sita sam ovih ili onih. Žena kaže da hoće stabilnost za sebe i svoju porodicu. Kod nas muškarac se odluke često donose na prečac. Trudio sam se da to naučim od žena, mislim da sam bar malo uspeo. Morate deset puta da razmislite pre nego presečete. Procentualno će u ovoj vladi biti više žena nego u prethodnoj, iako je manja Vlada. Proporcionalno učešće u vladi - biće više žena. Biće najmanje pet od 12 ministra žena, a možda i 6. Što mislim da je velika stvar za naše društvo i državu - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom