Politika

VUČIĆ O NASILNIM PROTESTIMA: Mi smo održali lekciju iz demokratije; Nisam hteo da prolijemo srpsku krv

Новости онлине

22. 10. 2026. u 22:50

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.

ВУЧИЋ О НАСИЛНИМ ПРОТЕСТИМА: Ми смо одржали лекцију из демократије; Нисам хтео да пролијемо српску крв

Foto: printskrin TV PINK

O nemirima u Evropi kaže:

"Počeli su ljudi da se samoorganizuju i da se brane. Uzeli su motke i kriminalce rasteruju od svojih radnji. U eri socijalnih mreža, mnogi ne žele da vide šta se dešava, divljanje anarhističkih grupa, da ne rade ništa a da žive dobro. Uvek ima uplitanja stranih obaveštajnih agencija. Mi smo u Srbiji imali dve teške godine. Ja sam razmišljao, merio 1000 puta, nisam hteo da prolijemo srpsku krv. Za skoro dve godine šikaniranja građana Srbije, nijedna osoba nije ubijena, teže je povređen samo naš aktivista Bogdanović. Mi smo održali lekciju iz demokratije."

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