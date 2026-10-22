Politika

VUČIĆ O PROTESTIMA: Kad izvedete vojsku na ulicu, ko će da vam dođe u posetu?

Новости онлине

22. 10. 2026. u 23:03

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.

ВУЧИЋ О ПРОТЕСТИМА: Кад изведете војску на улицу, ко ће да вам дође у посету?

Stefano Porta/LaPresse via AP

O tome što je Đorđa Meloni izvela vojsku na ulice, kaže:

 - Dolazila je dva puta, samo na večeru sa mnom. Hvala joj beskrajno. Svaka čast joj na odvažnosti. Zašto nisam dozvolio da se vojska meša? To donosi drugačiji osećaj. Kad izvedete vojsku na ulicu, ko će da vam dođe u posetu? Za mene je najvažnija stvar... prosečna plata do 2030. godine će biti 1.500 evra. Stići ćemo veliki deo srednjeevropskih. 750 evra penzije. Tada ljudi ne žele da izgube sirurnost, stabilnost. Video sam kako je pobegao Sajčić od pitanja da li će uvesti sankcije Rusiji - kaže Vučić

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