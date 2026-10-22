NEĆE BITI MIRA SKORO U UKRAJINI Vučić: Moja namera je da sakrijem Srbiju, sačuvam Srbiju, da Srbija ne učestvuje u oružanim sukobima
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje na TV Pink.
Nećemo imati skoro mir u Ukrajini. Rusi i Ukrajinci dok jedna strana ne pravi veliku promenu, nema mira. Kod nas će situaciju biti teška, Evropa će nastaviti da se naoružava. Zato je opasno da se igramo sa pričom o sankcijama Rusiji. Usaglasaićete se sa svakom odlukom u budućnosti ako to uradite. Moja namera je da sakrijem Srbiju, sačuvam Srbiju, da Srbija ne učestvuje u oružanim sukobima.
Nikada ne bih dozvolio da neko pljačka naše privatnike, prodavnice, brzo bismo reagovali. MUP bi moralo efikasni i bez dvoumljenja da zavede mir dok ste rekli keks. Nastravićiemo da se borimo protiv kriminala, protiv mnogih na lokali. Da pokažemo ljudima da ne pravimo razliku između ljudi koji pripadaju različitim opcijama. Sigurnost i bezbednost su uvek prioritet.
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