GLAVOBOLJA ZA CEO SVET: Vladini veb-sajtovi van funkcije usled straha od SVETSKOG bezbednosnog propusta

VELIKI broj veb-sajtova širom sveta, uključujući i one koji pripadaju državnim institucijama, privremeno je prestao sa radom nakon otkrića kritičnih ranjivosti u programskom jeziku PHP (PHP) – tehnologiji koja pokreće oko 70 posto veb-sajtova na globalnom nivou.

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

U sredu su programeri ovog popularnog programskog jezika otvorenog koda, koji omogućava funkcionisanje veb-sajtova i prikaz njihovog sadržaja, izdali hitno upozorenje zbog "kritičnih ranjivosti koje omogućavaju pristup kodu na daljinu".

Ovi propusti bi mogli da omoguće hakerima da preuzmu kontrolu nad pogođenim veb-sajtovima, što je dovelo do objavljivanja hitnih ispravki, uz snažnu preporuku svim korisnicima PHP-a da odmah izvrše ažuriranje.

Agencije za sajber bezbednost širom sveta – uključujući američku Agenciju za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture, Agenciju Evropske unije za sajber bezbednost, britanski Nacionalni centar za sajber bezbednost, australijski Direktorat za signale i Kanadski centar za sajber bezbednost – izdale su sopstvena upozorenja, savetujući korisnicima da hitno primene ispravke, sa posebnim fokusom na sisteme koji su na internetu.

Organizacijama koje nisu mogle odmah da izvrše ažuriranje, ili su koristile zastarele verzije PHP-a koje više nemaju podršku, savetovano je da isključe svoje sisteme sa mreže dok se ispravke ne primene.

Ova situacija navela je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske da privremeno isključi veb-sajtove prefektura, a nedostupne su bile i stranice lokalnih samouprava.

U susednoj Belgiji, Ministarstvo spoljnih poslova je u sredu takođe isključilo svoje veb-sajtove. U Holandiji su slične mere predostrožnosti preduzeli Nacionalni centar za sajber bezbednost, veb-sajtovi svih glavnih političkih stranaka, kao i najmanje jedna luka.

U Danskoj je privremeno isključena nacionalna komunikaciona platforma za škole, dok su u Finskoj prestali sa radom javni veb-servisi vlade.

Poremećaji su pogodili i servise kojima upravlja "Vikimedija fondacija", organizacija koja stoji iza onlajn enciklopedije "Vikipedija".

Propusti u PHP-u otkriveni su još u avgustu, a otkrile su ih dve kompanije za sajber bezbednost – "Kalif" i "Viz". Programeri PHP-a su od tada radili na ispravkama, držeći informaciju o otkriću u tajnosti kako bi sprečili zlonamerne aktere da iskoriste te ranjivosti.

Kompanije za sajber bezbednost navele su da su u tom procesu intenzivno koristile modele veštačke inteligencije, uključujući "džemini" kompanije "Gugl" i Čet GPT kompanije "OpenAI".

Kompanija "Viz" je navela da su "suštinski nedostaci postojali decenijama, ali je za dokazivanje mogućnosti njihovog iskorišćavanja bio potreban izuzetno složen niz koraka, koji je bio na granici onoga što ljudski istraživači mogu praktično da izvedu."

"OpenAI" je ovaj slučaj opisao kao "jedan od bezbednosnih problema sa najvećim uticajem u skorije vreme" i predvideo da će u narednim mesecima, uz pomoć veštačke inteligencije, biti otkriveno još nedostataka.

(rt.rs)

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