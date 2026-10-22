TO JE POBEDA ZA SRBIJU I NJENU BUDUĆNOST Vučić: "Kampanju smo vodili čisto na ozbiljan način"
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.
- Zahvalan sam svim mladim ljudima što su u kampanji učestvovali. Ovih i mojih godina, ponekad starijim. Ogromna energija u nemogućim uslovima. Suočili smo se sa nečim sa čim se malo ko u Evropi suočio u prethodnih 30-40 godina. Uspeli smo taj odgovor da pružimo i blizu smo pobede. Kada kažem blizu pobede, nije to pobeda za nas, našu list, to je pobeda za Srbiju i njenu budućnost. Kampanju smo vodili čisto na ozbiljan način, nisam pominjao ničiju porodicu, iako je moja porodica... sve je bilo usmereno protiv porodice, normalnog života. Koliko je glupo šta su sve uradili. Na Informeru su mi pokazali Đorđe Vukadinovića izstraživanje kako napreduju 2 posto. Napravio sam vic, sad ne zaostajemo 20 odsto. Na N1 napravili glupu vest kako sam izjavio "Sad smo u minusu 2 posto" - rekao je Vučić.
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