Politika

VUČIĆ OBEĆAO: Neću priznati tzv. Kosovo, nema sankcija Rusiji

Novosti online

22. 10. 2026. u 22:42

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U toku je specijalna emisija na Pink televiziji "Vreme odluke", koja je najavljena kao politički spektakl!

ВУЧИЋ ОБЕЋАО: Нећу признати тзв. Косово, нема санкција Русији

Foto: printskrin TV PINK

- Drago mi je što smo govorili o infrastrukturi, bolnica, hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji? Nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo? Nećemo. Borićemo se da ga očuvamo, nikad nećemo prihvatiti nezavisnost. Da ga sačuvamo u okviru Povelje UN 1244 kao deo Srbije. Suprotstavili smo se tome u UN da smo genocidan narod i odneli pobedu. Kada sam želeo da se suočim sa njima po pitanju korupcije, niko to nije želeo. Kad sednu, onda moraju da odgovore na pitanje o svim desetogodošnjeim lažima. Niko nije hteo, niko nije smeo. Ljudi su sve mogli da zaključe. Kad pogledate da su uz njihovu listui stali Nataša Kandić, Sonja Biserko i svi "velikani" naše političke scene, drago mi je što smo stali uz Ujedinjenu Srbiju! Mnogo sam srećan što je sve tako prošlo - kaže Aleksandar Vučić.

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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