VUČIĆ OBEĆAO: Neću priznati tzv. Kosovo, nema sankcija Rusiji

U toku je specijalna emisija na Pink televiziji "Vreme odluke", koja je najavljena kao politički spektakl!

Foto: printskrin TV PINK

- Drago mi je što smo govorili o infrastrukturi, bolnica, hoćemo li uvoditi sankcije Rusiji? Nećemo. Hoćemo li priznati nezavisno Kosovo? Nećemo. Borićemo se da ga očuvamo, nikad nećemo prihvatiti nezavisnost. Da ga sačuvamo u okviru Povelje UN 1244 kao deo Srbije. Suprotstavili smo se tome u UN da smo genocidan narod i odneli pobedu. Kada sam želeo da se suočim sa njima po pitanju korupcije, niko to nije želeo. Kad sednu, onda moraju da odgovore na pitanje o svim desetogodošnjeim lažima. Niko nije hteo, niko nije smeo. Ljudi su sve mogli da zaključe. Kad pogledate da su uz njihovu listui stali Nataša Kandić, Sonja Biserko i svi "velikani" naše političke scene, drago mi je što smo stali uz Ujedinjenu Srbiju! Mnogo sam srećan što je sve tako prošlo - kaže Aleksandar Vučić.