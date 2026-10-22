Politika

ZDRAVSTVO KAO SVEMIRSKI BROD, ALI ZA CELU SRBIJU: Vučić najavio istorijsku reformu – besplatni prenatalni testovi, zubari u domovima zdravlja

V.N.

22. 10. 2026. u 18:32

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić u emisiji "Oko" na RTS-u da je ponosan na obnovljene i izgrađene zdravstvene ustanove širom Srbije, ali je istakao da je deo novca trebalo preusmeriti iz velikih kliničkih centara u bolnice manjih gradova.

ЗДРАВСТВО КАО СВЕМИРСКИ БРОД, АЛИ ЗА ЦЕЛУ СРБИЈУ: Вучић најавио историјску реформу – бесплатни пренатални тестови, зубари у домовима здравља

RTS printskrin

- Napravili smo kao svemirski brod KCS, kao i KC Niš, imate KCB Vojvodine rekonstruisan, odradili smo to odlično. Velelepnu bolnicu u Prokuplju, mnoge bolnice širom Srbije, možda smo mogli da uložimo manje novca u velelepnost bolnica, a više u druga i ostala mesta. Mislim na bolnice. Ljudi iz tih krajeva silom prilika dolaze u Beograd u KC, ali mora svaki čovek u Srbiji da ima to, nije Beograd sve - kaže Vučić.

Kaže da zato danas imaju 150 skupova širom Srbije

- Srbija nije samo Beograd već sva druga mesta. Izgradnja bolnica, domova zdravlja, dostupnost u svakom mestu i zaseoku, tu su potrebne promene. Potreban je podsticaj ljudima koji hoće da rade u zabačenijim delovima Srbije. Potrebno je za to mnogo rada, ali i promena, finansijskih podsticaja. Lečićemo retke bolesti, i uložiti odmah 6 milijardi, u inovativne lekove 7 milijardi, da možemo da lečimo rak odmah. Važni su prenatalni testovi koji će biti potpuno besplatni za naše trudnice, briga za majku i dete je od najvećeg značaja. Da vratimo stomatološke usluge u domove zdravlja, da to bude besplatna usluga. To su onda ogromne reforme u zdravstvenom sistemu, i videće ljudi osim onoga što ulažemo u objekte. Sada radimo i Novi Pazar KC, radićemo Užice, Čačak. Sa milijardu i 300 ćemo objekte obnoviti, a za opremu još 50 posto od toga - kaže Vučić.

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