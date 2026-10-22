PENZIJE IZMEĐU 750 I 800 EVRA! Vučić: Uvek su znali šta je najbolje za našu zemlju

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", gostovao je u emisiji "Oko" na RTS 1, gde je govorio o rastu penzija u Srbiji

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"Ono gde nisam zadovoljan: penzioneri će imati penzije koje će doći do nivoa između 750 i 800 evra. Za 4 godine. Za manje od 4 godine. Za manje od 4 godine, govorim o prosečnim penzijama. I penzije će da prate rast plata", najavio je on.

"Beskrajno sam zahvalan penzionerima na trpeljivosti, strpljenju, na tome što su uvek razumeli državu i što su uvek glasali za budućnost, što su uvek znali šta je ono što je najbolje za našu zemlju", dodao je Vučić.

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