Politika

VUČIĆ O KAMPANJI: Suprotstavili smo se moćnom protivniku koji je ubrizgao dosta novca da se Srbija vrati u prošlost

В.Н.

22. 10. 2026. u 18:27

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, govori za emisiju "Oko" na RTS-u.

ВУЧИЋ О КАМПАЊИ: Супротставили смо се моћном противнику који је убризгао доста новца да се Србија врати у прошлост

Foto: printskrin RTS

- Ponosan sam na način na koji smo vodili kampanju. Vodili smo čistu kampanju, nismo vređali tuđe porodice, nismo napadli ljude na ulicama, osuđivali smo nasilje, dok neki drugi nisu osuđivali najteže napade na žene. Srećan sam što smo se suprotstavili moćnom protivniku koji je ubrizgao dosta novca, da se Srbija vrati u prošlost. Ponosan sam na ljude koji su se stavili u široki narodni pokret otpora, protiv onih koji bi da nezaposlenost bude 25 posto, da nam dinar bude 200 dinara, a od 75 dinara su nas doveli do 117 - kaže Vučić.

Istakao je da je prva njegova tačka poboljšanje životnog standarda.

- Od prosečne plate 320 evra do 1042 evra. A moje obećanje je da ćemo u naredne 4 godine uvećati prosečna primanja do 1500 evra. To znači da ulazimo u red srednje razvijenih zemalja, i da obilazimo neke zemlje EU. Ne može se 600 godina promeniti za nekoliko, ali mi smo uspeli. Izgradili smo više puteva i pruga nego u poslednjih 70. Penzije će doći između 750 i 800 evra za manje od četiri godine. Penzije će da prate rast plata - rekao je Vučić.

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