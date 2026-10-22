Politika

LOZNICA ŠETA SIGURNIM KORACIMA - DO POBEDE! 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2026. u 18:34

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PREDSEDNICA Skupštine, Ana Brnabić, učestvoval je na skupu liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Loznici.

ЛОЗНИЦА ШЕТА СИГУРНИМ КОРАЦИМА - ДО ПОБЕДЕ! 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА

Foto: printskrin Instagram/brnabic.a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Brnabić (@brnabic.a)

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