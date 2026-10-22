POSEBNA MUZIČKA IZNENAĐENJA ZA VERNE SLUŠAOCE: Bajaga i instruktori započeli trodnevno druženje sa beogradskom publikom (FOTO)
POSLE više od dve godine i brojnih nastupa u okviru jubilarne turneje, Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi Instruktori ponovo su se družili sa beogradskom publikom.
Prvi od tri uzastopna koncerta održan je večeras u četvrtak, 22. oktobra, u Plavoj dvorani Sava centra, gde je bend priredio muzičko veče za svoje verne slušaoce.
Novi susret sa Beograđanima usledio je nakon velikog koncerta na Ušću i uspešne promocije knjige „Pesme“. Ovoga puta najavljen je i poseban program, sa izvođenjima koja publika do sada nije imala priliku da čuje, kao i gostima koji su zamišljeni kao iznenađenje za posetioce.
- Drago mi je što smo ponovo sa beogradskom publikom, koju uvek doživljavamo kao svoju, ovo je za nas jedno posebno druženje. Pripremili smo i neke stvari koje publika do sada nije imala priliku da čuje, kao i iznenađenja. Pred nama su još dva koncerta u Sava centru i verujem da ćemo zajedno stvoriti još lepih uspomena – poručio nam je Bajaga.
Koncertno druženje nastavlja se i sutra u petak, 23., dok je treći nastup zakazan u subotu, 24. oktobra. Tri večeri u Plavoj dvorani tako su prilika da Bajaga i instruktori ponovo budu sa publikom koja godinama prati njihovu muziku.
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