POSEBNA MUZIČKA IZNENAĐENJA ZA VERNE SLUŠAOCE: Bajaga i instruktori započeli trodnevno druženje sa beogradskom publikom (FOTO)

POSLE više od dve godine i brojnih nastupa u okviru jubilarne turneje, Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi Instruktori ponovo su se družili sa beogradskom publikom.

Foto: Novosti

Prvi od tri uzastopna koncerta održan je večeras u četvrtak, 22. oktobra, u Plavoj dvorani Sava centra, gde je bend priredio muzičko veče za svoje verne slušaoce.

Foto: Novosti

Novi susret sa Beograđanima usledio je nakon velikog koncerta na Ušću i uspešne promocije knjige „Pesme“. Ovoga puta najavljen je i poseban program, sa izvođenjima koja publika do sada nije imala priliku da čuje, kao i gostima koji su zamišljeni kao iznenađenje za posetioce.

- Drago mi je što smo ponovo sa beogradskom publikom, koju uvek doživljavamo kao svoju, ovo je za nas jedno posebno druženje. Pripremili smo i neke stvari koje publika do sada nije imala priliku da čuje, kao i iznenađenja. Pred nama su još dva koncerta u Sava centru i verujem da ćemo zajedno stvoriti još lepih uspomena – poručio nam je Bajaga.

Foto: Novosti

Koncertno druženje nastavlja se i sutra u petak, 23., dok je treći nastup zakazan u subotu, 24. oktobra. Tri večeri u Plavoj dvorani tako su prilika da Bajaga i instruktori ponovo budu sa publikom koja godinama prati njihovu muziku.