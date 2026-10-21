RAKIJA, ROKENROL I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA: Sprema se spektakl u Šumadiji

KRAGUJEVAC će u subotu, 24. oktobra, biti domaćin sedmog Šumadijskog festivala rakije, koji se ove godine vraća u Hotel Kragujevac, gde je manifestacija i započela svoj festivalski život. Ovogodišnje izdanje okupiće 38 destilerija iz Srbije i regiona, kao i predstavnike prateće industrije, gastronomije i obrazovnih ustanova.

Foto: Jiri Hera / Panthermedia / Profimedia

Festival, koji sve više dobija međunarodni karakter, predstavlja priliku za povezivanje proizvođača, razmenu iskustava i promociju srpske rakije na regionalnom i širem tržištu. Poseban značaj ovogodišnjoj manifestaciji daje partnerstvo Saveza proizvođača rakije Srbije, čime se dodatno ističe njena uloga u razvoju domaćeg rakijskog sektora.

Program će biti posvećen kvalitetu destilata, tradicionalnim znanjima i savremenim tehnologijama. Počeće masterklasom "Šta čini dobar destilat?" koji će voditi prof. dr Branko Popović, a posetioci će moći da saznaju više o organoleptičkoj analizi i prepoznavanju karakteristika destilata.

Jedna od tema biće i uticaj drvenih buradi na sazrevanje i kvalitet rakije, dok će razgovor pod nazivom "Pametna destilerija" predstaviti mogućnosti primene digitalnih rešenja i veštačke inteligencije u proizvodnji.

Poseban gost biće Bili Guld, basista grupe Faith No More i osnivač brenda Yebiga, koji će govoriti o svom putu od rok muzike do sveta rakije.

Pored stručnog programa, posetioci će imati priliku da degustiraju proizvode izlagača, upoznaju različite stilove proizvodnje i razgovaraju neposredno sa proizvođačima. Festival će tako povezati proizvođače, stručnjake i ljubitelje rakije, uz dodatne mogućnosti za poslovnu saradnju.

Manifestacija doprinosi i promociji Kragujevca i Šumadije kao destinacije gastronomskog i rakijskog turizma, povezujući lokalnu tradiciju sa savremenim pristupima proizvodnji i predstavljanjem domaćih proizvoda na novim tržištima.

Organizatori sedmog Šumadijskog festivala rakije su Asocijacija proizvođača rakije „Šumadijska rakija“, Gradska turistička organizacija Kragujevac i Regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja, uz podršku Grada Kragujevca i partnerstvo Saveza proizvođača rakije Srbije.

Festival će biti održan 24. oktobra 2026. godine, od 13 do 20 časova, u Hotelu Kragujevac. Cena ulaznice iznosi 1.000 dinara, dok je iznajmljivanje Riedel čaše za rakiju 600 dinara.

(agrotv.net)