Politika

BLOKADERI ŽELE SRBIJU BEZ IDENTITETA

Novosti online

21. 10. 2026. u 17:36

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Nakon što su gazili po srpskoj zastavi i udarali na policiju, blokaderi su otišli korak dalje.

БЛОКАДЕРИ ЖЕЛЕ СРБИЈУ БЕЗ ИДЕНТИТЕТА

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

Odjednom im je zasmetala himna Republike Srbije „Bože pravde“. Naime, na društvenim mrežama pojavile su se skandalozne objave blokadera u kojima se traži ukidanje zvanične himne Republike Srbije uz objašnjenje da u našoj zemlji "ima i drugih veroispovesti, ateista i agnostika". 

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