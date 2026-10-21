Politika

ZA VREME NAŠEG VUČIĆA SRBIJA JE PROCVETALA Penzioner: Izgrađene su, bolnice, putevi, škole, sve što je obećao je ispunio

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 10. 2026. u 16:23

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U NIŠU pred početak velikog mitinga liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posetioci imaju velika očekivanja.

ЗА ВРЕМЕ НАШЕГ ВУЧИЋА СРБИЈА ЈЕ ПРОЦВЕТАЛА Пензионер: Изграђене су, болнице, путеви, школе, све што је обећао је испунио

Foto: Novosti

Šta očekujete o današnjeg skupa?

-Da priče ove nisu uzaludne. Danaljs je finale ovoga svega, ovog doživljaja ove lepote naše Srbije. Naš predsednik i danas ima čast da dođe u Niš, i da odavde krene jedan, sa zadovoljstvom, da ovaj naš narod nastavi sa ovim lepim životom. I naša omladina, i da nam bude još i bolje.

Ovi su brzo prošli pa ih ne znam, ali za vreme našeg predsedika Vučića, ovo je stvarno procvat ove naše Srbije. Ko nije prošao, nema šta da kaže nešto loše o Srbima, Srbiji, o našem gostoprimstvu. Vidite koji narod danas bitiše u Nišu, a koji je bio u Novom Sadu... i svugde gde se pojavio Vučić, gde je Srbija... Može ceo svet da priča o nama, ovo je zemlja Bogom data.

Šta očekujete posle 25. oktobra?

-Šta šposle 25. mislim ono što je on obećao, da ostvari. Da onti, ti oko njega ministri, i pratioci, oni moraju da ga prate i da se užive u ovaj narod. Kad je ovolko izgraljdio, ne znam šta će da bude za još neko vreme 10-20 godina. Daj Bože da doživim, da dočekam, ko što sam video ove puteve, ove centre, bolnice, škole... ne znam šta nije urađeno što nije obećano. Do sada niko nije obećavao ništa - nisu ni uradili ništa. Ovo samo ćorav i glup može da ne vidi šta je uradio. Videli su, samo naš narod ide malo levo, malo desno 

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