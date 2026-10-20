ZLOČIN BEZ KAZNE VEĆ PET GODINA: Ruka pravde još nije stigla ubice LJubiše Mrdaka, radnika obezbeđenja u pošti u Nikšiću

DANAS je pet godina od ubistva Ljubiše Mrdaka iz Nikšića, radnika obezbeđenja Pošte u tom gradu, koji je izgubio život 20. oktobra 2021, pokušavajući da zaustavi naoružane maskirane pljačkaše da otmu novac koji je bio namenjen penzionerima - oko 400.000 evra.

V.K.

Godine prolaze a ruka pravde nije stigla ubice. Zbog svoje žrtve, Ljubiša je posthumno nagrađen priznanjem "Novosti" za najplemenitiji podvig godine.

Dan ranije njegovi prijtelji iz Kluba dobrovoljih davalaca krvi „Sveti Sava“ organizovali su na odelenju Transfuzije Doma zdravlja. akciju sećanja na Ljubišu i druge preminule saborce. Predsednik kluba, Ratko Čvorović, kazao je za „Novosti“ da je to njihova obaveza jer se radi o ljudskim veličinama koji su svojim radom ostavili dubok trag u Klubu.

- Izaći ćemo na mesto stradanja našg brata Ljubiše, zapaliti sveću za njegovu dušu i zajedno sa porodicom podeliti tugu. Mi smo svesni da fizički ne možemo vratiti Ljubišu, ali on je tu među nama, kao i danas. Hici koji su ga ubili nisu nas razdvojili nego još više vezali, kaže Čvorović, dodajući da bi svima, a posebno Ljubišinoj porodici, danas bilo mnogo lakše da se pravda zadovoljila. –Nažalost, ubice još uvek slobodno šetaju i vrebaju neku novu žrtvu. Ubili su čoveka na radnom mestu i kao da se ništa nije desilo! Strašno! Ipak, moramo verovati u pravosudni sistem jer ako to izgubimo onda će se država suočiti sa velikim problemom.

Ljubiša je bio oficir Sedmog bataljona Vojske Jugoslavije, član kluba doborovljnih davalaca krvi "Sveti Sava", učesnih brojnih litija za odbranu svetinja SPC širom Crne Gore...

BRANIO IMOVINU Maskirani i naoružani napadači su prilikom pljačke pošte tog oktobarskog jutra upucali Mrdaka u predelu grudi, koji je pokušavao da spreči razbojnike u akciji. Nažalost u tome nije uspeo, pa je nakon transporta u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, pored napora lekara- izdahnuo.

-Obeležavamo pet godina od ubistva moga oca i upravo toliko čekamo da neko odgovara za ovaj zločin. -U toku je drugostepeni postupak u Višem sudu u Podgorici koji uz učešće našeg advokata i većeg angažovanja tužilaštva rekao bih da ide u pravom smeru, kaže za naš list Andrija, sin Ljubiše Mrdaka, dodajući da mu je drago da ne jenjava zinteresovanost naroda za ovaj slučaj.-Posebno mi je drago što je od prve godine zaživela akcija koju organizuje klub Sveti Sava, čiji je aktivni član bio i Ljubiša, sa preko pedeset davanja krvi. Na taj način se čuva sećanje što nama kao porodici mnogo znači i dokazuje da u svemu ovome nismo sami.

U međuvremenu, u Višem sudu u Podgorici, nastavljeno je ponovljeno suđenje optuženima za pljačku pošte u Nikšiću 20.oktobra 2021.godine, kada je ubijen Ljubiša Mrdak. Advokat Dragomir Ćalasan kazao je ranije za „Novosti“ da je pravda u slučaju Ljubiše Mrdaka izostala.

-Prvi put je ubijen fizički, a drugi put sudskom presudom. Očigledno niko nije radio svoj posao onako kako je ovaj slučaj zasluživao obzirom na činjenicu da je jedan hrabar čovek, koji je bio za ugled u čitavoj Crnoj Gori izgubio život, kazao je Ćalasan.

U februaru 2025.godine, Viši sud je izrekao oslobađajuću presudu okrivljenima za pljačku pošte i ubistvo Mrdaka. Od optužnice su oslobođeni Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Nešto kasnije, pod pritiskom javnosti, Apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i predmet vratio na ponovni postupak.