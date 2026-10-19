"Zbog ovoga sam ostao u Zvezdi": Rijerin vojnik priznao da su ga zvali klubovi iz Španije i Nemačke!

U poslednjem trenutku došlo je do preokreta.

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Otkako je dobio šansu u prvom timu Crvene zvezde, Vladimir Lučić se nalazi pred odlaskom iz nje!

Još posle debija u dresu šampiona, slat je na pozajmice u Grafičar, IMT i Čukarički, dok je na kraju prethodne sezone izgledalo da će uslediti zvanični rastanak.

Ipak, to se nije desilo, uprkos mnogim ponudama borbeni univerzalac je nastavio misiju na Marakani, da bi onda stavio paraf na novu vernost srpskom prvaku do juna 2029. godine.

Kada je trenersku palicu preuzeo Albert Rijera, status Lučića se opet promenio, pa se krilni fudbaler sve više nameće u startnoj postavi.

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Nije tajna da su u prethodnom prelaznom roku, Zvezdinog asa u svojim redovima želeli poljski Rakov i Dinamo Drezden, međutim, dogovor nije postignut.

U podkastu "2x45" za "Mozzart Sport", Lučić je otkrio i da je posle toga stigla ponuda iz Španije, ali sudbina je htela da ostane na stadionu "Rajko Mitić".

- Iskreno, imao sam i Levante posle Drezdena. Isto je bilo blizu da se realizuje. Oni su ostali u ligi, stvarno sam želeo tamo da idem, igrao bih protiv Barselone, Real Madrida, možda bi se i namestilo da dam gol, da da se pokažem, da odigram dobro, ali to se na kraju nije ispostavilo tako i ostao u Zvezdi - rekao je Lučić za ovaj portal.

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Prethodno je slavni Dinamo iz Drezdena već bio "gotova stvar"...

- Sve je bilo završeno 99 odsto, onaj preostali jedan posto bio je verovatno Božja volja da ostanem ovde u svojoj Crvenoj zvezdi. Otišao sam gore, bio na sastanku sa gospodom Terzićem, Marinom i Mrkelom, i oni su mi rekli da dolazi dosta novih igrača kojima žele da daju šansu. Smatrali su da je Drezden dobra opcija za mene - druga liga Nemačke, dosta gledana i otvorena liga, dobra za napadače, gde mogu da se probijem i možda kasnije odem u prvu ligu Nemačke. I ja sam bio za to, iskreno. Znao sam da dolazi dosta novih igrača i hteo sam možda malo da promenim sredinu. Bilo je sve bukvalno gotovo, dogovorio sam se i s menadžerom da putujem 14. jula. Međutim, kada je došao taj 14. jul, zovem ga, a on kaže: "Sad se ne javljaju." Bilo mi je sve to čudno - kako sad odjednom da se ne javljaju? Na kraju se ispostavilo da su vratili i potpisali onog igrača koji je bio na pozajmici iz Majnca.

Lučić je tada spakovao kofere, ali...

- Pa, što se kaže, da, već sam počeo da se pakujem sa svojom verenicom da idemo. Ali dobro, šta je, tu je. Sigurno je Bog tako rekao da treba da bude i drago mi je što je ispalo ovako. Ne žalim - zaključio je Lučić.

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