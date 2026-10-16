Politika

FICO SLETEO U BEOGRAD: Slovački premijer stiže na miting da podrži Vučića (FOTO)

В. Н.

16. 10. 2026. u 17:34

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PREMIJER Slovačke Robert Fico, sleteo je u Beograd.

ФИЦО СЛЕТЕО У БЕОГРАД: Словачки премијер стиже на митинг да подржи Вучића (ФОТО)

Foto: Novosti

On je, potom krenuo ka Novom Sadu gde će podržati Aleksandra Vučića i listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Novosti

Fica je dočekao premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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