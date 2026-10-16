OVO JE PREDIVAN GRAD Vučić: Novi Sad je srpska Atina, to je Srbija bio i biće - autonomaši o rušenjeu Srbije mogu samo da sanjaju

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je vozom u Novi Sad, a od stanice iz Petrovaradina peške ide na miting u pratnji velikog broja simpatizera.

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Ističe da je Novi Sad predivan grad i grad svi ljudi koji u njemu žive.

Novi Sad je srpska Atina, to je Srbija bio i biće. Vidim da neki sanjaju snove iz prošlosti i hvale vreme pod Austrougarima, samo im smeta vreme od kada je Novi Sad u Srbiji. To se neće menjati, a o svojim statutima i rušenju Srbije mogu samo da sanjaju - ističe Vučić.