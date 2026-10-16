BIĆE VELIKIH PROMENA Vučić: Nema politike u školama i fakultetima, menjaće se i u pravosuđu
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je vozom u Novi Sad, a od stanice iz Petrovaradina peške ide na miting u pratnji velikog broja simpatizera.
Navodi da ćemo morati sebe da menjamo.
- Od celokupne transformacije vlade, države. Krenućemo već od marta, aprila da gradimo bolnice svuda po Srbiji, mnogo toga ćemo morati da menjamo, u ponašanju prema ljudima da učinimo drugačijim. Ko hoće hoće, ko neće ne mora. I u obrazovanju i u pravosuđu, šta god stranci govorili, mi imamo našu zemlju - kaže Vučić.
Kaže da očekuje otpor.
- Ono što sam obećao građanima, to ću i da ispunim. Rekao sam, nema politike u školama i fakultetima. Ko to prekriši, ko nije u stanju da okreči zidove, da prekine sa političkim vicevima, pirčama o sopstvenim kandidaturama, taj nek se ne bavitime, nek se bavi politikom. Ali poliitka u škole i fakultete neće više ući - ističe on.
Navodi da to niko neće da kaže.
- Svi ih se plaše, ja ih se ne plašim. Ući će oni profesori koji hoće da drže predavanja o predmetima, a ne o onome što im se sviđa - kazao je.
Rekao je da će i dalje razvijati Novi Sad.
- 40.000 zaposlenih ima više, 14 fabrika smo doveli u Novi Sad. Kad se izgradi Fruškogorski koridor, autoput do Zrenjanina i Novog Sada, pa do Rumunije, to će biti izuzetno - naveo je Vučić.
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