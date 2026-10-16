Politika

BIĆE VELIKIH PROMENA Vučić: Nema politike u školama i fakultetima, menjaće se i u pravosuđu

В. Н.

16. 10. 2026. u 17:07

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je vozom u Novi Sad, a od stanice iz Petrovaradina peške ide na miting u pratnji velikog broja simpatizera.

БИЋЕ ВЕЛИКИХ ПРОМЕНА Вучић: Нема политике у школама и факултетима, мењаће се и у правосуђу

Foto: printskrin TV Informer

Navodi da ćemo morati sebe da menjamo.

- Od celokupne transformacije vlade, države. Krenućemo već od marta, aprila da gradimo bolnice svuda po Srbiji, mnogo toga ćemo morati da menjamo, u ponašanju prema ljudima da učinimo drugačijim. Ko hoće hoće, ko neće ne mora. I u obrazovanju i u pravosuđu, šta god stranci govorili, mi imamo našu zemlju - kaže Vučić.

Kaže da očekuje otpor.

- Ono što sam obećao građanima, to ću i da ispunim. Rekao sam, nema politike u školama i fakultetima. Ko to prekriši, ko nije u stanju da okreči zidove, da prekine sa političkim vicevima, pirčama o sopstvenim kandidaturama, taj nek se ne bavitime, nek se bavi politikom. Ali poliitka u škole i fakultete neće više ući - ističe on.

Navodi da to niko neće da kaže.

- Svi ih se plaše, ja ih se ne plašim. Ući će oni profesori koji hoće da drže predavanja o predmetima, a ne o onome što im se sviđa - kazao je.

Rekao je da će i dalje razvijati Novi Sad.

- 40.000 zaposlenih ima više, 14 fabrika smo doveli u Novi Sad. Kad se izgradi Fruškogorski koridor, autoput do Zrenjanina i Novog Sada, pa do Rumunije, to će biti izuzetno - naveo je Vučić.

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