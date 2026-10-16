Politika

JEL VIDI NEKO KOLIKA JE KOLONA Vučić: Drago mi je što vidim koliko je širok slobodarski pokret otpora

В. Н.

16. 10. 2026. u 16:56

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić stigao je vozom u Novi Sad, a od stanice iz Petrovaradina peške ide na miting u pratnji velikog broja simpatizera.

ЈЕЛ ВИДИ НЕКО КОЛИКА ЈЕ КОЛОНА Вучић: Драго ми је што видим колико је широк слободарски покрет отпора

Foto: Novosti

- Drago mi je što vidim koliko je širok slobodarski pokret otpora i totalirzmu i mešanju stranaca. Koliko ima ljudi koji žele patriotsku politiku, koji hoće da se ekonomski razvijamo i da ne postupamo ni po čijim nalozima. Srećan sam i nema veze to sa rezultatom. Možete i da izgubite i pobedite, ja sam srećan -kaže Vučić krećući se pešice od Petrovaradina do Novog Sada.


Kaže da nije došao u Novi Sad da šalje poruke mržnje.

- Došao sam da im kažem da ćemo posle 25. da nastavimo radimo svi i živimo zajedno. Ide nam EKSPO, velike stvari, mnogi ljudi će moći da se raduju. Kako se približavamo centru Petrovaradina, sve je više ljudi. Jel vidi neko kolika je kolona iza - upitao je Vučić.

Mnogi ljudi prilaze Vučiću da ga pozdrave.

- Pustite ljude, pustite decu - kaže Vučić.

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