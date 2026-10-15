ČEKA SE "SEDMICA": Pogodili smo TIP dana šest puta zaredom, ovo je današnji predlog
Uz znatno bolji plasman na tabeli, tri uzastopne pobede i ubedljivo bolji međusobni skor, domaćin ulazi u ovaj susret za značajnom i jasnom prednošću
Neverovatne stvari su nas sprečile da još juče upišemo sedmi uzastopni dobitak na Tipu dana, ali brojčanik nije resetovan.
Naš predlog možete da vidite na linku OVDE, a pošto je utakmica prekinuta početkom drugog poluvremena zbog prvog potopa na terenu za taj tip važi kvota jedan tako da i dalje jurimo sedmi u nizu.
Danas predlažemo susret Dinamo Minsk - Slavija Mozir
Dinamo iz Minska dočekuje utakmicu u odličnoj formi, sa tri uzastopne pobede. Savladali su Dnjepar iz Mogiljeva sa 3:2, Uni Iks Labs sa 3:0 i BATE sa 2:0. Posle 22 odigrana kola zauzimaju treće mesto na tabeli sa 46 bodova i gol-razlikom 40:18, što potvrđuje da imaju snažan napad i jednu od najčvršćih odbrana u ligi.
Slavija iz Mozira nalazi se u potpuno drugačijoj situaciji, sa četiri poraza u poslednjih pet utakmica. Izgubili su od BATE-a sa 1:2, Naftana sa 0:1, Minska sa 0:1 i Nemana sa 0:1. Jedinu pobedu u tom periodu ostvarili su protiv Vitebska, rezultatom 3:0. Trenutno su deseti na tabeli sa 25 bodova i gol-razlikom 24:28, što znači da imaju čak 21 bod manje od Dinama iz Minska.
Dinamo iz Minska pobedilo je u sva tri međusobna susreta sa Slavijom. Uz znatno bolji plasman na tabeli, tri uzastopne pobede i ubedljivo bolji međusobni skor, tim iz glavnog grada Belorusije ulazi u ovu utakmicu sa jasnom prednošću.
TIP DANA
Dinamo Minsk - Slavija Mozir 1 (1,45)
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