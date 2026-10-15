Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO NOVI ZELAND: Potres jačine 5,1 stepen po Rihteru uzdrmao Severno ostrvo!

T.J.

15. 10. 2026. u 09:26

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ZEMLjOTRES jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je danas Novi Zeland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО НОВИ ЗЕЛАНД: Потрес јачине 5,1 степен по Рихтеру уздрмао Северно острво!

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na Severnom ostrvu, na dubini od 280 kilometara i udaljen 95 kilometara od grada Hamiltona.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

(Tanjug)

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